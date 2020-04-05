Первую смерть от коронавируса зафиксировали во Львове

Во Львове зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умер мужчина 1950 года рождения. Как информирует телеграмм-канал Львов VS коронавирус, его госпитализировали 30 марта.

"Житель Львова длительное время находился на лечении в Центре легочного здоровья. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром [5 апреля]", - говорится в сообщении.

У пациента была тяжелая пневмония, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у мужчины были сопутствующие болезни, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

В утренней сводке Минздрава сообщалось, что во Львовской области зафиксировано 15 случаев COVID-19, выздоровели трое пациентов.