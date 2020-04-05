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ГлавнаяОбществоЗдоровье

За сутки количество случаев COVID-19 в Украине возросло на 156 до 1251

Коронавирус не зафиксировано только в Николаевской области.

По состоянию на 10 утра 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них - 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев. Об этом информирует Минздрав.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 75 случаев;
  • Волынская область - 19 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 11 случаев;
  • Закарпатская область - 28 случаев;
  • Запорожская область - 39 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 105 случаев;
  • Кировоградская область - 37 случаев;
  • Киев - 225 случаев;
  • Киевская область - 82 случая;
  • Львовская область - 15 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 26 случаев;
  • Полтавская область - 9 случаев;
  • Ровенская область - 38 случаев;
  • Сумская область - 49 случаев;
  • Тернопольская область - 160 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 10 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 220 случаев;
  • Черкасская область - 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
  • Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 10 утра 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1096 случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. 

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