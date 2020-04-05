За сутки количество случаев COVID-19 в Украине возросло на 156 до 1251

Коронавирус не зафиксировано только в Николаевской области.

По состоянию на 10 утра 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них - 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев. Об этом информирует Минздрав.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 28 случаев;

Запорожская область - 39 случаев;

Ивано-Франковская область - 105 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Киев - 225 случаев;

Киевская область - 82 случая;

Львовская область - 15 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 9 случаев;

Ровенская область - 38 случаев;

Сумская область - 49 случаев;

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 10 утра 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1096 случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.