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ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Поля Погба

У французского клуба появилась конкретика.

ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Поля Погба
Поль Погба
Фото: imagephotoagency.it

"Пари Сен-Жермен" может составить конкуренцию итальянским "Ювентусу" и "Интеру", а также "Реалу" в борьбе за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sports Mole.

Парижане предложили "красным дьяволам" включить в сделку хавбеков, аргентинца Анхеля Ди Марию и немца Юлиана Дракслера, конкретизирует издание.

Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" был готов отпустить француза за € 150 млн, но в пост-коронавирусных условиях ценник Поля может упасть на 30%.

Напомним, Ди Мария в свое время уже защищал цвета МЮ. Изначально он хотел сразу перейти из "Реала" в ПСЖ, но из-за правил финансового фэйр-плей чемпионы французской Лиги 1 не смогли позволить себе этот трансфер, и аргентинец год поиграл в Английской Премьер-Лиге.

В свою очередь, Дракслер не совсем доволен своим текущим положением в ПСЖ, где главный тренер и соотечественник Юлиана - Томас Тухель далеко не всегда находит для него место в стартовом составе.

Контракт Поля с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.

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