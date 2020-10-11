У ЗСУ назвали кількість хворих на COVID-19 серед військових

Всього за час пандемії одужало – 2806 осіб, летальних випадків – 11.

Станом на 11 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 915 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних Сил України.

Зазначається, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 49 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

"Всього за час пандемії одужало – 2806 осіб, летальних випадків – 11. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 48 осіб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Нагадаємо, в Україні впродовж 10 жовтня коронавірус виявили у 4768 осіб. При цьому одужали лише 937 пацієнтів, свідчать дані системи моніторингу РНБО.