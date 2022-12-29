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Після атаки по Україні ракетами росіяни запустили хвилю дронів, - Кім

Нова хвиля нападу від росіян.

Після атаки по Україні ракетами росіяни запустили хвилю дронів, - Кім
Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».
Фото: тг-канал Цаплієнка

Сьогодні, 29 грудня, слідом за ракетами російськи терористи запустили по Україні хвилю іранських дронів. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

“З ракетами у мамчиних терористів якось не сильно клеїться - запустили з півночі ще мопеди. Ну ну”, - написав Кім. 

Нагадаємо, уранці 29 грудня у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю та авто в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі. 

ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях теж спрацювала ППО. По Харкову завдано ударів. Ворожі сили почали масовану ракетну атаку після ударів безпілотниками уночі. Задіяні літаки та кораблі-ракетоносці. 

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