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Координаційний штаб щодо військовополонених має новий номер консультаційної лінії

Новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту.

Координаційний штаб щодо військовополонених має новий номер консультаційної лінії

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 29 грудня відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії.

Про це йдеться на сторінці штабу у соцмережі Facebook.

Новий номер для дзвінків з України – 0 800 300 529 (безкоштовно), для дзвінків з-за кордону – 044 390 43 90 (за тарифами оператора). 

На відміну від звичайних GSM-ліній, новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту.

“Адже раніше в умовах тривалої відсутності електропостачання, звичайні GSM-лінії працювали нестабільно, а відтак громадянам почасти було складно додзвонитися до Коордштабу. Відтепер дзвінки на лінію надходитимуть через мережу Інтернет за допомогою двох каналів, зокрема резервного через Starlink”, – йдеться у повідомленні. 

Разом з новими номерами також діятиме і попередній номер консультаційної лінії штабу – 095 412 74 24. 

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