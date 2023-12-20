Окупанти влаштували полігон на території заповідника на Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяйські військові обласштували артилерійський полігон на територій заповідника, що знаходиться на півострові Карадай, – пише Центр національного спротиву.

У нацспротиві зазначають, що з 2020 року на півострові створили державний ландшафтний заповідник. Після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії.

"Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин", – пишуть у спротиві.