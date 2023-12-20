Вручення повістки не означає відправку на фронт, – Фітьо

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю РБК-Україна розповів про вручення повісток та чому чоловікам потрібно стати на військовий облік вони з 17 років
"Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років – ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП", – каже Фітьо.
Після цього юнаки отримують приписне свідоцтво, яке потрібне їм для вступу в заклади середньої технічної освіти чи ВНЗ. До того ж, Фітьо наголосив, що 18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає відправку на фронт.
"Так, їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще - мати ці всі документи при собі, і всі ці питання відразу знімаються. Повістка - це не відправка на фронт. Повістка - це для уточнення облікових даних", – пояснив військовий.
За його словами, 18-річних не можуть забрати до війська в межах мобілізації, але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. Коли така категорія людей хоче піти на фронт – вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується і студентів.
"Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі, - то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на цей час підпадають чоловіки віком від 27 років", - наголосив Фітьо.
- Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад міністр оборони України Рустем Умєров розповів, хто крім працівників ТЦК та СП має право підписувати повістки.
- Питання мобілізації вже порушували на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент Зеленський заявив, що деякі пропозиції з цього приводу вже є, але він чекає на "комплексні рішення".
- У листопаді глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному і міністру оборони Рустемові Умєрову представити новий план із мобілізації.
- Bloomberg писав, що Президент не підписує закон про зменшення призовного віку, оскільки очікує на чіткий план від військових, які мають пояснити, чого досягне армія за допомогою нових правил.