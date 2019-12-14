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Боевики не пускают ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

Патрули миссии ежедневно задерживают на блокпостах.

Боевики не пускают ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК
Фото: EPA/UPG

Боевики ОРДЛО ежедневно отказывают наблюдателям миссии ОБСЕ в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям, в том числе и к участкам разведения сил и средств.

Об этом сообщили в штабе ООС, ссылаясь на заявление украинской стороны СЦКК и данные отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря

По данным ОБСЕ, 13 декабря представители вооруженных формирований РФ дважды задерживали патрули миссии - на блокпосту в 2,5 км от участка разведения в районе Петровского и на блокпосту около Верхнешироковского. 

"Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", - подчеркнули в СЦКК. 

Отмечается, что мандат миссии ОБСЕ предусматривает свободный и безопасный доступ наблюдателей на всей территории Украины.

Напомним, ранее Зеленский озвучил идею "муниципальной стражи" из НГУ, ОБСЕ и представителей ОРДЛО. По словам президента, С "той стороны" наберут тех, кто "не стрелял, не убивал".

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