Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Нардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
Нардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
ГлавнаяОбществоВойна

Украинский военный получил травму из-за обстрелов боевиков на Донбассе

Оккупанты в пятницу 10 раз открывали огонь. 

Украинский военный получил травму из-за обстрелов боевиков на Донбассе
Фото: Макс Левин

В пятницу, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего боевую травму получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.

"Российская Федерация систематически не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров «нормандской четверки» во Франции", - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

Пять обстрелов состоялось в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Березового и Каменки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано пять вражеских обстрелов: дважды неподалеку Крымского, у Новолуганского, Мироновского и Луганского.

Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, боевики на Донбассе усиливают подготовку артиллерийских подразделений.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также