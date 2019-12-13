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В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой

Это произошло в классе без учителей и других детей. 

В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
Фото: 24tv.ua

В Харьковской области в селе Мурафа у ученика 3 класса оторвало палец руки из-за разрыва петарды, которую он сам поджог. Это произошло в учебном заведении, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Пострадавшим оказался 9-летней житель соседнего села Оленивка. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

"Повреждения мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятия без присутствия учителя и одноклассников", - уточнили правоохранители. 

Полиция открыла уголовное производство по статье за ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей.

Напомним, в ноябре в центре Львова возле Оперного театра напуганные петардой лошади выбежали на тротуар и снесли лавку, где сидела 15-летняя девушка.

Пострадавшая получила серьезные травмы, животное пришлось усыпить. 

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