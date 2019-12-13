Виртуальный выделенный сервер: отличия от других тарифных планов

Выбор тарифного плана хостинг провайдера – ответственное мероприятие, от которого будет зависеть не только ежемесячная трата на содержание ваших сайтов, но их доступность, удобство управления ресурсами и дюжина дополнительных, но важных опций для вебмастера.

Основных типов хостинга четыре – бесплатный, виртуальный, выделенный сервер и VPS, то есть виртуальный выделенный сервер.

Подробнее о том, чем VPS отличается от других видов хостинга, вы можете прочитать на сайте www.ukraine.com.ua - vps сервера этой компании по праву считаются одними из самых надежных и доступных по цене. Мы же остановимся на ключевых моментах, которые отличают виртуальные серверы от выделенных и от обычного virtual -хостинга.

Гарантия выделенных ресурсов

Когда вы арендуете физическое оборудование, то можете пользоваться им полностью, а ресурсы будет ограничены конфигурацией устройства. В случае с обычным виртуальным хостингом ресурсы, включая процессор, ширину канала, память, делятся между несколькими пользователями, каждый из которых получает некое количество от общего «пирога».

VPS – это тоже тип виртуального хостинга, но у него есть черта, делающая его похожим на удаленный сервер. Это четкое разграничение ресурсов, которые определены заранее. Вы также, как и с виртуальным планом пользуетесь сервером сообща с кем-то, но этот кто-то не может пользоваться вашей частью ресурсов.

Возможности удаленного сервера

Как и в случае с физическим сервером, VPS дает возможность устанавливать предпочитаемую операционную систему, причем силами работников провайдера. Кроме того, персонал провайдера обеспечивает работоспособность и аптайм виртуального сервера, отчая за него в полной мере.

Благодаря современным системам вирутализации XEN и KVM, ресурсы виртуальной «машины» четко делятся и не «переходят» от одного пользователя другому в моменты пиковых нагрузок.

Доступная стоимость

Если аренда физического сервера целиком – это довольно дорого, подходит для сайтов, которые приносят прибыль и многократно себя окупают, то VPS – это относительно недорогая услуга. Если сравнивать ее с виртуальным хостингом, то она лишь немногим дороже, а месячная аренда среднестатистического VPS равна чеку в продуктовом магазине.

Итоговая стоимость виртуального сервера зависит от ценовой политики выбранного провайдера, параметров тарифного плана, а также географического расположения серверов. Касательно последнего пункта – желательно, что виртуальный сервер физически находился внутри страны, в интернет пространстве которой вы работаете.