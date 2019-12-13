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В субботу в Киеве до +4, без существенных осадков

Температура воздуха ночью -1…+1 градуса.

В субботу в Киеве до +4, без существенных осадков
Фото: instagram/by_istphoto

В субботу, 14 декабря, в Киеве облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на Закарпатье небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +1…+8 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, температура ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно, без существенных осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+4 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +1…+7 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно, ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +5…+12 градусов, в Запорожской области +3…+8 градусов.

В Крыму облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

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