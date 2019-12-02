Компрессоры Dnipro-M - чем хороши “универсалы”?

Dnipro-M предлагает две линейки компрессоров — универсальные и профессиональные. Несколько универсальных моделей не покидают топ продаж. Как им это удается?

Компрессоры — оборудование, которое бывает очень разным. Отличия компрессорных установок могут быть конструктивными. Например, лопастные и объемные агрегаты выполняют одну и ту же функцию — сжатие воздуха, но делают это по-разному. Даже в рамках одного типа компрессоров, воздушных поршневых или винтовых компрессоров, они различаются по своим техническим характеристикам, типу привода и пр. Это позволяет подбирать отдельные компрессоры для покраски, подключения пневмоинструмента и прочих задач.

Какое оборудование продается лучше всего?

В Украине можно приобрести компрессоры бренда Dnipro-M, которые относятся к масляным поршневым установкам. Чтобы покупателям было легче подбирать модели, их разделили на две линейки — универсальные и профессиональные. Первые больше подходят для дома, а вторые — для использования на предприятиях. В топе продаж держатся модели AC-24, AC-51 и AC-100 VG. Если успех модели AC-100 VG можно понять — это самый мощный профессиональный компрессор бренда, который справляется с огромным спектром задач, то преимущества моделей универсальной линейки стоит рассмотреть поближе.

Преимущества универсальных компрессоров Dnipro-M

Сильные стороны универсальных компрессоров можно разделить на две части — которые выделяют именно универсальную линейку и те, которые свойственны всем компрессорам бренда.

Почему “универсальные”?

Ряд конструктивных особенностей делает эту линейку компактнее и мобильнее: Объем ресивера меньше, чем у профессиональных моделей — это значительно сокращает габариты агрегатов. Наличие одного поршня вместо двух также уменьшает объем, занимаемый компрессором. Благодаря использованию прямой передачи вместо ременного привода, устройство становится легче.

Чем еще порадует продукция Dnipro-M?

У компрессоров бренда есть еще несколько преимуществ, которыми обладает любая без исключения модель обеих линеек: Ресиверы изнутри покрываются антикоррозийным составом — срок их службы составляет 10 лет. При работе с компрессором можно использовать два выхода — с быстросъемным рукавом и для обыкновенного шланга. На манометре есть сразу три шкалы — в барах, паскалях и кг/см2. Электродвигатель оборудован системами защиты от перегрева и скачков напряжения. Выпускной клапан сработает при достижении давления 10 бар, даже если остальные системы защиты от высокого давления дадут сбой. Все это позволяет компрессорам бренда выполнять самые различные задачи, начиная от покраски авто и заканчивая продувкой деталей.