Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Война иллюзий
Война иллюзий
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
В России автобус с пассажирами упал с моста в реку, 19 погибших (обновлено)
В России автобус с пассажирами упал с моста в реку, 19 погибших (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция установила подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста в Киеве

Один из них арестован, второй - объявлен в розыск. 

Полиция установила подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста в Киеве
На Леменова напали на улице
Фото: Полиция Киева

Полиция установила двоих подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста Александра Леменова, который также является членом кадровой комиссии ГПУ. 

Один из них ударил потерпевшего по голове со спины, а второй брызнул ему в лицо слезоточивым газом. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), сообщили в пресс-службе ГПУ.

"После проверки камер наблюдения, следствие вышло на возможных нападавших, а также лицо, которое их привезло к месту преступления и забрало на авто. 27 ноября по местам проживания этих лиц провели обыски, одного из подозреваемых задержали и избрали ему меру пресечения в виде ареста без возможности залога. Второй подозреваемый объявлен в розыск", - уточнили в ГПУ. 

Александр Леменов
Фото: facebook.com/o.lemenov
Александр Леменов

Напомним, нападение на Леменова произошло 8 ноября в Киеве. Потерпевший сообщил, на него напали два человека. Сначала ударили в голову сзади, потом брызнули из газового баллончика в глаза и убежали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также