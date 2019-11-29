Зеленский определил приоритеты для прокуратуры

"У обычных людей слово ассоциируется не с законностью, а с дорогими авто".

Президент Владимир Зеленский заявил, что органы прокуратуры должны заняться исправлением своего имиджа и сосредоточиться на делах Майдана и борьбой с коррупцией.

"Должны признать, что за эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело в Украине абсолютно негативное, почти нецензурное значение. У обычных людей слово "прокурор" ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями", - сказал он на торжествах по случаю Дня прокуратуры.

По его словам, перед новым генеральным прокурором и его командой стоит задача изменить это.

Президент считает, что это произойдет благодаря начатой реформе органов прокуратуры.

"Тогда Украина наконец получит справедливу, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех других органов правопорядка", - сказал Зеленский.

После этого он назвал два приоритета в работе прокуратуры.

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продолжить осуществлять процессуальное руководство в производствах других органов. В первую очередь это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно отмечу, что 3 декабря первым вопросом на повестке дня Верховной Рады будут очень важные изменения в закон о Государственное бюро расследований. Никто не позволит сливать дела Майдана", - сказал президент.

"Еще один приоритет - это коррупционные преступления. Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилий (понимаем, о ком мы), должности и сферы деятельности. Будьте уверены: я как президент - ваш союзник в этой нелегкой борьбе", - сказал он.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Она предусматривает переаттестацию прокуроров (сейчас она проходит на уровне Генпрокуратуры) и временную приостановку полномочий Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров Украины.