Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
ГлавнаяПолитика

Глава Меджлиса призвал Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите

Президент Украины должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе".

Глава Меджлиса призвал Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите
Фото: Макс Требухов

Глава Меджлиса крымскотатарского народаРефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите в Париже.

Об этом Чубаров написал на своей странице в фейсбуке.

"Меня очень беспокоит то, что в последние недели Президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже", - отметил Чубаров.

Глава Меджлиса призвал украинского президента настаивать на "полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей".

Чубаров убежден, что на встрече в Париже Зеленский должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе".

"Я знаю, что если в ходе саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины относительно временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины", - написал Чубаров.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже 9 ноября. Среди тем саммита президент Зеленский назвал деоккупацию Донбасса, возвращение пленных и дискуссию о проведении местных выборов на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также