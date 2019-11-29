Оккупанты накрали у нашего государства примерно 30 миллионов гривен.

В Херсонской области правоохранители пресекли незаконную добычу, а также использование недр Украины оккупационными властями Крыма. Оккупанты накрали ресурсов на 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции со ссылкой на начальника Главного управления в АР Крым и Севастополе Виталия Стрижака.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Оккупанты полуострова через должностных лиц одного из киевских предприятий использовала насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области.

Станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 миллионов гривен.

«Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш «Крымский содовый завод». Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма », - сообщил Стрижак.

Фото: Нацполиция

Он также добавил, что вчера, 27 ноября, правоохранители с участием представителей Херсонской облгосадминистрации, «Херсоноблэнерго», а также представительства президента Украины в Крыму провели санкционированный обыск в помещении насосной станции.

На территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается в содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, которая незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма к этой насосной станции.

Проведены также обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия. Изъято значительное количество документации, созданной представителями РФ на временно оккупированной территории.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, представительница Зеленского в Крыму Тамила Ташева рассказала, что в оккупированный Крым переместили уже полмиллиона граждан РФ, однако Россия намеренно занижает эту статистику.

В РФ занижают цифры перемещаемых в Крым граждан, потому что они тоже понимают, что это является преступлением, поскольку по международному праву целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий нельзя.