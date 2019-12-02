ГПУ и СБУ провели обыски в одесском аэропорту

Подрядчиков по ремонту подозревают в незаконном завладении средствами аэропорта.

Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ провела обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" и в офисах компаний, которые осуществляли подрядные заказы по ремонту аэропорта.

Обыски проходили в рамках уголовного производства по факту завладения средствам комунального предприятия в особо крупных размерах служебными лицами подрядных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Следствие считает, что подрядчики по ремонту, действуя через схему завышения объемов и стоимости выполненных работ, незаконно завладели средствами на сумму более 11 млн гривен", - уточнили в ГПУ.

Во время обысков изъяли оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов.

Напомним, что 22 ноября ГБР и СБУ провели обыски в мэрии Одессы. По версии следствия, чиновники мэрии (возможно, в сговоре с коммерческими структурами) могли присвоить почти 100 млн гривен во время погашения искусственной кредитной задолженности коммерческому банку.