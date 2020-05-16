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Построение Европы не может считаться завершенным без Украины, - Зеленский

Президент поздравил украинцев с Днем Европы и призвал переключиться на европейский образ мышления.

Построение Европы не может считаться завершенным без Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы, который отмечают в третью субботу мая, и призвал переключиться на европейский образ мышления.

"Я всегда говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в мусорник. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", - написал президент в своем телеграмм-канале.

Зеленский также напомнил, что в этом году исполнилось 70 лет с провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.

"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", - высказался глава государства, добавив, что по его мнению, Украина обязательно станет полноправной частью европейской семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что за год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности.

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