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Разумков назвал деоккупацию Крыма "тяжелым и небыстрым процессом"

Глава Рады считает, что коммуникация с аннексированным полуостровом отошла на второй план.

Разумков назвал деоккупацию Крыма "тяжелым и небыстрым процессом"
Дмитрий Разумков
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль Украины "тяжелым и небыстрым процессом" . Об этом он сказал в "Субботнем интервью" на Радио Свобода.

"Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня и всячески его прорабатывать на разных уровнях. Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план", - считает Разумков.

По его словам, главные методы возвращения этих территорий - международное давление, экономические санкции, а также успешное экономическое развитие Украины. Однако, как утверждает председатель парламента, быстро вернуть эти территории не удастся.

"Быстро мы этого не сделаем, но и оставлять или отдавать свои территории - это тоже невозможно", - сказал спикер.

Напомним, в начале мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти. Для этого, по его словам, необходимо решить несколько тактических и одну стратегическую задачи.

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