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Организаторы не планируют, но готовы перенести Книжный Арсенал 2020 из-за коронавируса

"Если уровень угрозы будет расти, мы готовы перенести Книжный Арсенал на другой период".

Организаторы не планируют, но готовы перенести Книжный Арсенал 2020 из-за коронавируса
Фото: Facebook / Mystetskyi Arsenal

Мистецький Арсенал обнародовал изменения в своей работе из-за коронавируса и объявленного карантина.

Как сообщается на сайте институции, организаторы выставки "Оттиск. Украинская печатная графика ХХ-XXI веков", которая откроется на следующей неделе, запишут и опубликуют видео о выставке, чтобы посетители смогли с ней ознакомиться, не приходя в Арсенал.

Проект, кураторками которого выступили Катерина Пидгайна и Ирина Боровец рассказывает о столетней трансформации украинской графики.

"Здоровье и безопасность посетителей Мистецького Арсенала – приоритет для нашей институции, – говорится в заявлении. – Понимая все риски, связанные с распространением коронавируса SARS-CoV-2, и ограничения, которые накладывает карантин, мы меняем нашу работу".

По словам директорки Арсенала Олеси Островской-Лютой, они отказались от традиционного открытия выставки "Оттиск", а массовые мероприятия проекта перенесли на более поздний период.

Также организаторы заявили, что настроены на проведение 10-го фестиваля Книжный Арсенал по плану – в мае 2020 года. "Но если уровень угрозы будет расти, Мистецький Арсенал готов перенести проведение Книжного Арсенала на другой период".

Напомним, в Киеве ввели профилактические меры для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2 до конца марта. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будут ограничено проведение массовых мероприятий.

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