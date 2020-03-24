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Презентацию нового романа Софии Андрухович "Амадока" провели онлайн

Книга уже вышла в "Видавництві Старого Лева"

В Мистецьком Арсенале записали презентацию нового романа Софии Андрухович "Амадока".

Как сообщают в Арсенале, презентация должна была пройти 21 марта и модерировать ее должна была директорка Олеся Островская-Лютая.

Из-за карантина презентация не состоялась, но София Андрухович и Олеся Островская записали в качестве онлайн-презентации интервью, видео которого вышло 23 марта.

Название романа – "Амадока" – произошло от названия самого большого в Европе озера, которое когда-то находилось на территории современной Украины, было упомянуто Геродотом, изображалось на средневековых картах до своего исчезновения.

"Каким образом бесследно испаряются большие озера, как исчезают целые миры, целые культуры – и что остается вместо этого? – говорится в описании книги на сайте издательства. – Может ли существовать связь между еврейской Катастрофой Восточной Европы и уничтожением украинской интеллигенции во времена сталинских репрессий? Может ли забвение одного человека достигать нескольких поколений под землю?"

Предыдущий роман Андрухович "Феликс Австрия" получил премию Книга года BBC в 2014 году.

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