Пласидо Доминго заразился коронавирусом

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Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Считаю моральным долгом сообщить, что у меня положительный результат на COVID-19, коронавирус. Я и вся моя семья находимся на самоизоляции до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения. Сейчас мы в добром здравии, но так как у меня появилась лихорадка и кашель, я решил сдать тест, который вернулся с положительным результатом", - сказано в заявлении певца.

79-летний Доминго призвал своих поклонников быть предельно осторожными, придерживаться правил гигиены, соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома.

Напомним, что Испания входит в число мировых лидеров по темпам распространения коронавируса. Там уже подтвердили свыше 28 тысяч случаев болезни, из которых около 1750 закончились летально.