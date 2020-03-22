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В Ужгороде начали проводить крестные автопробеги против коронавируса

Это делается с благословения местного митрополита УПЦ МП.

УПЦ Московского патриархата начала проводить ежедневные крестные автопробеги вокруг Ужгорода.

Как сообщается на сайте Мукачевской епархии, это делается с благословения местного митрополита Феодора (Мамасуева) для предотвращения эпидемии коронавируса. В воскресенье во время первого автомобильного крестного хода местные священники на пикапах окропили водой въезды и выезды из города.

Такие крестные автопробеги уже происходят и в других населенных пунктах региона, например в Иршаве.

Фото: m-church.org.ua

В селе Поляна Свалявского района протоиерей УПЦ МП освящал улицы и селян, стоя в кузове УАЗа.

В Закарпатской области пока нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной болезни COVID-19.

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