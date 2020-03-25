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Сессию горсовета Днепра решили провести на парковке во дворе

Мэр города предложил депутатам Верховной Рады "взять технологию на заметку".

Сессию горсовета Днепра решили провести на парковке во дворе
Борис Филатов (архивное фото)
Фото: polittech.org

Депутаты городского совета Днепра соберутся сегодня на сессию на парковке перед зданием.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Борис Филатов.

Он также публиковал фото подготовки к заседанию.

"Хроники апокалипсиса из окна моего кабинета. На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - написал Филатов.

Он предложил депутатам Верховной Рады "взять технологию на заметку".

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил Филатов.

Фото: Borys Filatov / Facebook

Напомним, в начале марта на профилактику коронавируса в Днепре выделили 98 млн гривен.

23 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №3250 о временном проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции на период карантина. Для принятия этого законопроектадепутатам все равно нужно хотя бы раз собраться в зале.

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