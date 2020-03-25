Депутаты городского совета Днепра соберутся сегодня на сессию на парковке перед зданием.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Борис Филатов.

Он также публиковал фото подготовки к заседанию.

"Хроники апокалипсиса из окна моего кабинета. На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - написал Филатов.

Он предложил депутатам Верховной Рады "взять технологию на заметку".

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил Филатов.

Фото: Borys Filatov / Facebook

Напомним, в начале марта на профилактику коронавируса в Днепре выделили 98 млн гривен.

23 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №3250 о временном проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции на период карантина. Для принятия этого законопроектадепутатам все равно нужно хотя бы раз собраться в зале.