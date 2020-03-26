За сутки на Донбассе оккупационные войска открывали огонь 9 раз

За 25 марта вооруженные формирования России 9 раз открывали огонь против ВСУ на Донбассе. Противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Дважды огонь открывался рядом с Авдеевкой - из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного стреляли из минометов калибра 82 мм - 5 мин, также применяли гранатометы разных систем.

В районе Красногоровки стреляли из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Песков - из 82-мм и автоматического станкового гранатомета.

Дважды стреляли поблизости Новолуганского - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Орехового выпустили 3 мины из миномета калибра 120 мм, рядом с Крымским - 20 мин из 120-мм миномета.

"На активность врага военные Объединенных сил отвечали прицельным огнем из огневых средств. 25 марта потерь среди военных Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - добавили в Минобороны.

От начала 26 марта российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из 82-мм неподалеку Павлополя. Было выпущено 15 мин, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за 24 марта российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих ВСУ не было.