В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки на Донбассе оккупационные войска открывали огонь 9 раз

Потерь среди ВСУ нет. 

За сутки на Донбассе оккупационные войска открывали огонь 9 раз
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За 25 марта вооруженные формирования России 9 раз открывали огонь против ВСУ на Донбассе. Противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Дважды огонь открывался рядом с Авдеевкой - из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного стреляли из минометов калибра 82 мм - 5 мин, также применяли гранатометы разных систем.

В районе Красногоровки стреляли из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Песков - из 82-мм и автоматического станкового гранатомета.

Дважды стреляли поблизости Новолуганского - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Орехового выпустили 3 мины из миномета калибра 120 мм, рядом с Крымским - 20 мин из 120-мм миномета. 

"На активность врага военные Объединенных сил отвечали прицельным огнем из огневых средств. 25 марта потерь среди военных Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - добавили в Минобороны. 

От начала 26 марта российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из 82-мм неподалеку Павлополя. Было выпущено 15 мин, потерь среди украинских военных нет. 

Напомним, за 24 марта российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих ВСУ не было.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также