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Глава медицинской службы "Барселоны" заразился коронавирусом

Также COVID-19 подтвердился у его коллеги по гандбольной команде "Барселоны".

Глава медицинской службы "Барселоны" заразился коронавирусом
Рамон Канал
Фото: Sport.es

Глава медицинской службы "Барселоны" Рамон Канал сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает sport.es.

Помимо этого, вирус также затронул медицинский представителя гандбольной команды каталонского клуба Хосепа Антони Гуттьерреса.

Оба медработника остаются в больнице, чтобы справиться с последствиями пандемии, отмечает пресс-служба клуба.

До настоящего времени ни одного случая заражения пандемией COVID-19 в структуре "Барселоне" не было известно . Его спортсмены и сотрудники находятся на карантине.

Ранее COVID-19 был выявлен у скаута клуба Андре Кюри, оформлявшего трасферы Неймара и Артура. Но Кюри работает на южноамериканском континенте.

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