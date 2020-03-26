Кличко рассчитались на "первый-второй": братьев назвали лучшими супертяжеловесами XXI века

Испанское издание Marca опубликовало свой рейтинг лучших боксеров XXI века в супертяжелом весе.

Первые два места испанцы отдали братьям Кличко. Причем на вершину рейтинга Marca определила младшего из братьев – Владимира.

"В начале столетия он выиграл титул чемпиона мира по версии WBO, победив одного из выдающихся североамериканских боксеров, Криса Берда. Он завоевал 24 титула чемпиона мира, приравняв свою карьеру к легендарному Джо Луису", - пояснило свой выбор издание.

"Старший брат также одолел своих соперников, защитив титул чемпиона мира по версии WBC 12 раз. После поражения Ленноксу Льюису (когда он побеждал по очкам) украинец никогда не проигрывал снова. Оба поражения в его карьере были вызваны травмами: плеча - против Криса Берда и рассечение - против Льюиса", - пишет Marca в отношении Виталия.

За двумя украинцами следуют два британца - Энотони Джошуа и Тайсон Фьюри. Замыкает топ-5 американец Деонтей Уайлдер.

Рейтинг по версии Marca.