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Легенда "Милана" рассказал, как боролся с коронавирусом

Паоло Мальдини рассказал о симптомах болезни.

Легенда "Милана" рассказал, как боролся с коронавирусом
Паоло Мальдини
Фото: gazzetta.it

Легендарный крайний защитник "Милана" Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора клуба, рассказал о симптомах коронавируса.

По словам 51-летнего экс-футболиста, который ранее заразился вирусом COVID-19, это не похоже на грипп.

Напомним, что коронавирус также подхватил его сын Даниэль, выступающий за молодежку "Милана".

"Сейчас я чувствую себя нормально, но еще есть кашель, - цитирует Мальдини "Спорт-Экспресс", со ссылкой на Corriere della Sera. - Еще я перестал чувствовать вкус и запах. Это совершенно отличается от гриппа. Это новый вирус и враг, которого тело не знает.

Иногда появляются сильные боли в суставах и мышцах. В пик болезни была постоянная лихорадка, температура была 38,5 градусов. Я принимал только тахипирин и не использовал противовирусные препараты, потому что у меня никогда не было проблем с дыханием".

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