Новоиспеченный чемпион мира Фьюри находится под угрозой 8-летней дисквалификации из-за допинга

Это может привести к масштабным изменениям поединков в хэвивейте.

31-летнего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри могут дисквалифицировать на 8 лет, сообщает Daily Mail.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено расследовать новую информацию в допинговом деле братьев Тайсона и Хьюи Фьюри, датированном 2015-м годом.

Напомним, фермер из Ланкашира Мартин Керфут заявил, что в свое время помог Тайсону Фьюри избежать наказания, дав ложные показания о проваленном боксером допинг-тесте. За что команда боксера пообещала ему взятку. Но денег фермер так и не получил.

Если UKAD обнаружит, что подписанные Керфутом документы повлияли на результаты расследования, то каждый из братьев Фьюри может получить дисквалификацию сроком на 8 лет, отмечает издание.

В таком случае, Тайсон рискует досрочно завершить карьеру.