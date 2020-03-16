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Новоиспеченный чемпион мира Фьюри находится под угрозой 8-летней дисквалификации из-за допинга

Это может привести к масштабным изменениям поединков в хэвивейте.

Новоиспеченный чемпион мира Фьюри находится под угрозой 8-летней дисквалификации из-за допинга
Тайсон Фьюри
Фото: EPA/UPG

31-летнего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри могут дисквалифицировать на 8 лет, сообщает Daily Mail.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено расследовать новую информацию в допинговом деле братьев Тайсона и Хьюи Фьюри, датированном 2015-м годом.

Напомним, фермер из Ланкашира Мартин Керфут заявил, что в свое время помог Тайсону Фьюри избежать наказания, дав ложные показания о проваленном боксером допинг-тесте. За что команда боксера пообещала ему взятку. Но денег фермер так и не получил.

Если UKAD обнаружит, что подписанные Керфутом документы повлияли на результаты расследования, то каждый из братьев Фьюри может получить дисквалификацию сроком на 8 лет, отмечает издание.

В таком случае, Тайсон рискует досрочно завершить карьеру.

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