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"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Киева в Ригу и обратно

В Латвию поезд отправится уже 21 марта. 

Фото: https://www.epravda.com.ua/
"Укрзализныця" проведет эвакуаиционный рейс из Киева в Ригу (Латвия) и обратно. Об этом корреспонденту LB.ua сообщил источник в УЗ. 

"Назначен эвакуационный рейс поезда 31/32. Из Киева 21 марта, из Риги в воскресенье, 22 марта", - добавил собеседник.

В обе стороны поезд отправится с пассажирами. Поезд рейса 31/32 также известен как "Четыре столицы", поскольку обычно курсирует по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.  

Напомним, что сегодня на поездах "Интерсити" "Укрзализныци" из Польши эвакуировали более 1000 украинских граждан. Они отправились двумя поездами, всем провели температурный скриннинг. Жалоб на здоровье у пассажиров не было.

Из Казахстана украинцев планируют эвакуировать 26 марта авиарейсом из Алматы. Посольство Украины просит обратиться всех граждан, которые хотят вернуться на Родину после закрытия границ в связи с противодействием коронавирусу. 

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