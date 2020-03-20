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В Киеве в пожаре в многоэтажке погибли два человека

ЧП произошло на Харьковском шоссе. 

Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В Днепровском районе Киева в пожаре в многоэтажке погибли два человека. Возгорание произошло в 10-этажном доме на Харьковском шоссе, 2.

Пожар начался в одной из комнат квартиры на третьем этаже, сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook. 

"Во время разведки в соседней комнате были найдены тела двоих погибших: женщины 1936 года рождения и мужчины 1970", - говорится в сообщении. 

Информация о возгорании поступила спасателям в 2:36, в 3:05 огонь был ликвидирован. На месте работали четыре единицы техники и около 16 человек личного состава.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, 1 марта под Киевом загорелся гостинично-ресторанный комплекс "Чабаны". Пожар возник в трехэтажном здании в воскресенье около 12:00, огонь охватил около 300 кв.м. 

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