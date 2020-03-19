Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
ГлавнаяОбществоЖизнь

Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах

В некоторых из них начертили специальные линии, которые разграничивают покупателей в очередях. 

Несколько крупных сетей супермаркетов ввели дополнительные меры безопасности для покупателей на время карантина из-за коронавируса. В магазинах Novus нанесли специальную разметку, которая разграничивает посетителей друг от друга, сообщил корреспондент LB.ua.

Кроме того, в магазины, в частности, в супермаркет в Печерском районе, пускают по очереди - покупатели, которые приходят, должны ожидать возле входа. 

"Для заказа в отделе или обслуживания на кассе просим подходить по одному. Ожидайте за желтой линией, пока работник не закончит обслуживание предыдущего покупателя. Ожидая, придерживайтесь безопасной дистанции - как минимум метр друг от друга", - говорится на сайте торговой сети. 

В сети супермаркетов АТБ с 19 марта в торговом зале одновременно могут находиться не более 15 человек, пишет ICTV. Кроме этого, ввели ограничения на продажу товаров: пиво, вода и напитки отпускаются в количестве до 12 шт. в одни руки, а весь другой товар, кроме овощей и фруктов - до 5 штук.

Фото: fakty.com.ua

Магазины по продаже бытовой техники "Эльдорадо" начали продажу не более трех единиц товаров в одни руки, пишут "Українські новини". Также покупателей призвали не приходить группами более 10 человек. 

Напомним, "Эпицентр" решил не прекращать работу, не смотря на карантин. В компании заверили, что регулируют количество посетителей в соответствии с установленными ограничениями.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также