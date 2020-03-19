Небольшая православная церковь объявила о вхождении в УГКЦ

Украинская автокефальная православная церковь (обновленная) объявила о своей ликвидации и вхождении в состав Харьковского экзархата Украинской греко-католической церкви.
Об этом говорится на сайте церкви.
УАПЦ(о) во главе с владыкой Игорем (Исиченко) появилась в 2006 году в результате конфликта внутрий автокефальной церкви. Тогда Харьковско-Полтавская епархия УАПЦ зарегистрировала собственный церковный устав с приставкой "обновленная".
С 2015 года УАПЦ(о) начала сближение с УГКЦ.
18 марта 2020 года собор Харьковско-Полтавской епархии принял отречение Игоря как епархиального архиерея и прекращение своей деятельности как самостоятельного религиозного объединения.
УАПЦ(о) - небольшая церковь, состоящая из нескольких приходов в Харькове, Полтаве, Каневе и ряде других населенных пунктов.
Напомним, что основная УАПЦ в конце 2018 года стала частью поместной Православной церкви Украины и спустя год юридически прекратила существование.