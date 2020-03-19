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С начала суток на Донбассе оккупанты 5 раз открывали огонь

Потерь среди военных Операции Объединенных сил нет. 

С начала суток на Донбассе оккупанты 5 раз открывали огонь
Фото: EPA/UPG

От начала 19 марта и по состоянию на 12:00 оккупационные войска на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины

"На Луганском направлении с полуночи российско-оккупационные войска 15 минут из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам поблизости Новолуганского", - говорится в сообщении.

После 8 утра 20 мин 120-мм калибра разорвались на позициях защитников неподалеку Крымского. 

С половины шестого утра противник из минометов 120-мм калибра обстреливал Красногоровку на Донецком направлении. Было выпущено 6 мин, также применялся станковый противотанковый гранатомет.

С 6:20 до 6:45 оккупационные войска из БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции возле Павлополя. 

В 7 утра они выпустили из минометов калибра 82 мм 12 мин в районе Лебединского, также стреляли из гранатомета и пулемета.

"Учитывая угрозу собственной жизни и здоровью, наши воины на два вражеских обстрела ответили огнем из штатного пехотного вооружения", - заявили в Минобороны. 

По оперативной информации, потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, за прошлые сутки российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Трое военных получили боевые травмы. 

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