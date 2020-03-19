Больше всего - в Донецкой области.

Фото: npu.gov.ua

За прошедшие сутки в Украине полицейские составили 32 административных протокола о нарушении правил карантина.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что вместе с военнослужащими Национальной гвардии и сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям полицейские продолжают обеспечивать превентивные меры и охрану публичной безопасности для противодействия распространению инфекции.

"Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тыс. полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками ГосЧС и Нацгвардии. Кроме обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан", - рассказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские будут контролировать выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров.

Фото: npu.gov.ua

"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако, уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - отметил Фацевич.

Фото: npu.gov.ua

Он уточнил, что составляют протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП: 10 - в Донецкой области, семь - в Киеве, шесть - в Херсонской области, три - в Киевской, по два в Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях.

Ситуационные центры Нацполиции и всех территориальных подразделений работают в круглосуточном режиме.

Напомним, во вторник, 17 марта, Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе. Закупки медоборудования вывели из-под закона о госзакупках, ввели штрафы за нарушение карантина.