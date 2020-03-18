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Оккупанты устроили обстрел из гранатомета возле Марьинки

За минувшие сутки они открывали огонь 10 раз. 

Оккупанты устроили обстрел из гранатомета возле Марьинки
Фото: 112

За 18 марта по состоянию на 7 утра в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска один раз открывали огонь. Они устроили обстрел из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Марьинки. Потерь среди украинских защитников нет.

За минувшие сутки вооруженные формирования России 10 раз нарушали режим прекращения огня, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. Ранения получили двое украинских военнослужащих. 

Дважды оккупанты открывали огонь в районе Павлополя - 5 мин из миномета калибра 82 мм, также стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Березового стреляли из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом со Старогнатовкой обстрел велся из минометов калибра 120 мм - выпущено 18 мин.

В районе Широкиного выпустили 5 мин из 82-мм минометов. Рядом со Славным стреляли из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Два обстрела произошли в районе Новолуганского - из 82-мм минометов 5 мин, также стреляли из противотанкового ракетного комплекса. 

Рядом с Ореховым стреляли из минометов калибра 82 мм - 5 мин, неподалеку Новотошковского выпущено 15 мин из 82-мм минометов.

"Помимо этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, за 16 марта российско-оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в результате один боец получил ранение.

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