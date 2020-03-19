Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины

Сейчас они формируют списки из желающих выехать после закрытия границ.

Посольство России в Украине готовится эвакуировать своих граждан, которые не могут самостоятельно выехать из Украины после закрытия границ. Об этом сообщили на сайте посольства Российской Федерации.

Сейчас формируются списки тех, кто хочет выехать из Украины.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан. В случае принятия такого решения Вы будете своевременно проинформированы", - говорится в сообщении.

Россиян призвали обращаться в консульский отдел посольства.

Напомним, по решению СНБО Украины, в связи с распространением коронавируса, с полуночи 17 марта в течение двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.