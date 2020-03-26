Стадион "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" будет задействован в кампании борьбы с коронавирусом

"Реал" в сотрудничестве с Высшим спортивным советом Испании запускает в Мадриде проект по поставке и распределению стратегических предметов медицинского назначения, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, сообщает пресс-служба "Королевского клуба".

В этой связи на домашней арене "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" организуют хранилище для медикаментов, продовольствия и других предметов, которые пожертвуют испанские компании. За распределение будет отвечать министерство здравоохранения страны.

Кроме того, мадридский клуб предоставит организациям и компаниям, особенно связанным со спортом, возможность отправлять в этот центр финансовые или материальные пожертвования, которые они сочтут целесообразным передать Министерству здравоохранения.

На данный момент в Испании зафиксировано почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 3 615 стали смертельными. При этом более пяти тысяч человек выздоровели.