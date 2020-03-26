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Четыре клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро помощи немецким футбольным клубам

К такому коллегиальному решению пришли в руководстве "Баварии", "Боруссии" Д., "Байера" и "Лейпцига".

Четыре клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро помощи немецким футбольным клубам
Фото: bild

"Бавария", дортмундская "Боруссия", "Байер" и РБ "Лейпциг" намерены оказать финансовую помощь другим клубам Германии, сообщает Bild.

Клубы выделят 20 млн евро в помощь тем немецким клубам, которые будут нуждаться в финансовой поддержке во время пандемии коронавируса.

Отметим, все эти 4 клуба выступали в Лиге Чемпионов сезона 2019/20.

Основу бюджета этих пожертвований составят выплаты УЕФА за участие этих команд в данном турнире (12,5 млн евро), за реализацию телевизионных прав.

Однако руководство "Баварии", "Боруссии", "Лейпцига" и "Байера" решило отказаться от этих выплат и направить их в фонд помощи других клубов Германии. Также клубы добавят в общий фонд 7,5 млн евро собственных средств.

При этом решение по тому клубу, которому будет оказана материальная помощь из этого фонда, будет принимать руководство Бундеслиги.

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