"Вы должны оставаться дома. Разве вы не понимаете?! Люди умирают!".

Мэры нескольких итальянских городов записали видеообращения, в которых эмоционально раскритиковали жителей за несоблюдение карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.

Видео с субтитрами на русском языке опубликовало издание "Настоящее время".

"Я обращаюсь ко всем вам - куда вы, б...ь, все ходите? Зачем вы выходите и встаете в очередь, чтобы подзарядить телефон, или встаете в очередь у банкомата?! Вы должны оставаться дома. Разве вы не понимаете?! Люди умирают!" - говорит мэр города Гуальдо-Тадино Массимилиано Прешутти.

Губернатор провинции Кампанья Винченцо да Лука, в свою очередь, пообещал "отправить полицию с огнеметами" на вечеринки. "До меня дошли новости, что некоторые из вас хотят устроить выпускные вечеринки. Так вот - мы отправим к вам полицию. С огнемётами", - сказал он.

Мэр Бари Антонио Декаро прошелся по пляжу и увидел там людей. "Вы не можете играть здесь в пинг-понг! Идите домой. Поиграйте в видеоигры. Я мэр этого города, и я заставлю вас соблюдать правила. Мне не нужны ваши оправдания - вы должны быть дома", - обратился он к ним.

Антонио Тутоло, мэр Лючеры призвал отложить визит к парикмахеру: "Пользуетесь мобильными парикмахерскими? Нахрена вам это нужно? Вы понимаете, что гробы у вас будут закрытые? Кто вас, б...ь, вообще увидит в закрытом гробу с вашей красивой прической?", - сказал он.

Мэр Реджо-Калабрии Джузеппе Фалькомата отметил, что под предлогом нарушения карантина люди часто используют домашних питомцев. "Я видел жителей, прогуливавшихся по улице в компании, они были с собаками, которые заметно устали гулять. Я подошел и сказал им: Слушайте, это не фильм. Вы не Уилл Смит, это не „Я - легенда“. Идите домой", - рассказал он.

Напомним, Италия уже обогнала Китай по числу умерших от коронавируса и число заболевших продолжает расти, несмотря на драконовские карантинные меры, введенные правительством. В стране закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, не работают бары, рестораны, парикмахерские и большинство офисов. Школы, спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения по всей стране были закрыты еще раньше.