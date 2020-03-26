Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 4 тысячи человек, вылечились 7 тысяч

Общее количество инфицированных уже превысило 56 тысяч человек.

Количество людей, умерших от коронавирусной инфекции в Испании, в четверг превысило 4 тысячи человек. В то же время вылечились 7 тысяч заразившихся.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество инфицированных уже превысило 56 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 8578 новых случаев болезни.

С начала эпидемии умерли 4089 человек (в том числе за сутки - 655), а 7015 полностью выздоровели (за сутки - 1648 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 3679 человек.

По сравнению с предыдущим днем в Испании увеличились показатели новых заражений и выздоровлений, тогда как летальных случаев уменьшилось.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (17,2 тыс. человек) и Каталонии (11,6 тыс.). Больше тысячи заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии, Галисии, Наварре. Меньше всего - в африканских городах Сеута и Мелилья.

По количеству смертей от коронавируса Испания уступает только Италии, где умерли 7502 человека.

В Испании сейчас 12-й день карантина.

Школы, бары, рестораны, большинство магазинов в стране не работают. Публичные собрания запрещены, люди преимущественно сидят по домам.