Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
ГлавнаяМир

Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 4 тысячи человек, вылечились 7 тысяч

Общее количество инфицированных уже превысило 56 тысяч человек.

Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 4 тысячи человек, вылечились 7 тысяч
Фото: EPA/UPG

Количество людей, умерших от коронавирусной инфекции в Испании, в четверг превысило 4 тысячи человек. В то же время вылечились 7 тысяч заразившихся.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество инфицированных уже превысило 56 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 8578 новых случаев болезни.

С начала эпидемии умерли 4089 человек (в том числе за сутки - 655), а 7015 полностью выздоровели (за сутки - 1648 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 3679 человек.

По сравнению с предыдущим днем в Испании увеличились показатели новых заражений и выздоровлений, тогда как летальных случаев уменьшилось.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (17,2 тыс. человек) и Каталонии (11,6 тыс.). Больше тысячи заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии, Галисии, Наварре. Меньше всего - в африканских городах Сеута и Мелилья.

По количеству смертей от коронавируса Испания уступает только Италии, где умерли 7502 человека.

В Испании сейчас 12-й день карантина.

Школы, бары, рестораны, большинство магазинов в стране не работают. Публичные собрания запрещены, люди преимущественно сидят по домам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также