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Россия заявила о возобновлении поставок нефти в Беларусь

Решение было принято на ранее озвученных белорусской стороной условиях.

Россия заявила о возобновлении поставок нефти в Беларусь
Фото: EPA/UPG

Россия заявила о возобновлении поставок нефти в Беларусь на тех условиях, которые сначала предлагались белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

"Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Беларусь принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", - сказал представитель российской компании.

Беларусь с конца 2019 года ведет безрезультатные переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Пока поставки нефти из РФ ограничены узким кругом малых компаний и снизились по итогам января-февраля на 76% до 719 тыс. тонн.

В этой ситуации Беларусь начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на новополоцкий "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Беларуси составят 570 тыс. тонн.

Напомним, в ноябре 2019 года Беларусь импортировала пробную партию казахстанской нефти в объеме 107,2 тыс. тонн. Нефть из Казахстана обошлась по цене $330,22 за тонну или примерно $44 за баррель, свидетельствуют данные Белстата.

В конце декабря 2019 России и Беларуси не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.

12 марта украинский морской торговый порт "Южный" принял первую партию азербайджанской нефти для транспортировки в Беларусь, а 16 марта - вторую.

Беларусь планирует импортировать через Украину 30% нефти.

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