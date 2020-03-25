Британский парламент уйдет на четырехнедельный карантин из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает Bloomberg, парламент должен был уйти на пасхальные каникулы с 31 марта, но их собираются начать на неделю раньше из-за растущей угрозы заразиться. Вирусом уже заразились несколько английских политиков, в том числе министр здравоохранения.

Ориентировочно парламент вернется к работе 21 апреля, но в условиях пандемии перерыв может быть продлен.

С 24 марта Великобритания находится на карантине. Жителям запрещено покидать свои дома, кроме как для выхода за продуктами и товарами первой необходимости, для занятия спортом, но только в одиночку или с членами семьи и не чаще раза в день. Также можно выходить для получения медицинской помощи или поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Напомним, с началом пандемии коронавируса Британия приняла решение не закрывать всю страну на карантин, а ограничиться рекомендациями по избежанию публичных мест. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Карантин для пенсионеров, работающие школы, независимые кинотеатры, королева в Виндзоре. Как Британия борется с коронавирусом".

Эта стратегия не сработала, и по последней информации в Великобритании зафиксировали уже почти 8,2 тысячи заболевших. Умерли 422 человека, выздоровели 135.