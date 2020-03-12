12 марта "Укртранснефть" приняла на морском нефтяном терминале "Южный" первый танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснефти" в фейсбуке.

"Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО «Укртранснефть» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО «Белорусская нефтяная компания»", - говорится в сообщении.

Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и ветке нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Отмечается, что обеспечение транзита позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины. При этом "Укртранснефть" обеспечивает бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактных обязательств.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Напомним, в ноябре 2019 года Беларусь импортировала пробную партию казахстанской нефти в объеме 107,2 тыс. тонн. Нефть из Казахстана обошлась по цене $330,22 за тонну или примерно $44 за баррель, свидетельствуют данные Белстата.

В конце декабря 2019 России и Беларуси не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.