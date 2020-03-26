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Умершей от коронавируса в Ивано-Франковской области женщине диагноз COVID-19 установили посмертно

Ее муж находится в больнице, в состоянии средней тяжести. 

Умершей от коронавируса в Ивано-Франковской области женщине диагноз COVID-19 установили посмертно
Фото: Макс Требухов

Женщина, которая скончалась от коронавируса в Ивано-Франковской области, поступила в больницу в тяжелом состоянии. Диагноз коронавирусной болезни ей установили посмертно, сообщили на брифинге Министерства здравоохранения.

"Врачи, к сожалению, не смогли спасти ей жизнь. Спустя сутки после госпитализации она умерла. Ее муж находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести", - сообщили на брифинге. 

В Минздраве призвали обращаться к семейным врачам при первых проявлениях симптомов, а также сообщать о контактах с больными и возвращении из других стран. Своевременно обращение к медикам может спасти жизнь.

Отмечается, что до 16:00 все главы ОГА должна создать штабы ликвидации борьбы с последствиями коронавирусом. Центральный штаб будет работать круглосуточно.

Напомним, вчера количество умерших от коронавируса в Украине увеличилось до 5. По состоянию на 10 утра 26 марта, в Минздраве заявили о 156 случаях COVID-19.

Позднее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве было обнаружено еще 6 случаев заражения - у женщины и 5 мужчин. 

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