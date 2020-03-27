Где брать деньги украинцам на карантине?

В начале года многие думали, что вирус где-то там, в Китае, но сегодня он у нас на пороге и активно стучится в дверь. Никто не хочет его пускать себе в дом, что приводит к появлению такой меры как карантин. Объявление соответствующего режима на страну привело к остановке большого количества непродовольственных магазинов, рынков и сектора услуг.
Большинство людей живут на свои сбережения и если их много, то проблем не возникнет. Но что делать, у кого нет работы на время карантина, а деньги заканчиваются? Спасением является срочный кредит в режим онлайн, который успешно выдается компанией Alex Credit. Сохраняются прежние выгодные условия и нормальные требования к заемщикам.
Алгоритм получения займа
Карантин и другие изменения внутри Украины не стали причиной смены формата заявки для получения кредита. По-прежнему срочный кредит онлайн можно получить, используя следующий алгоритм действий:
- Клиент выбирает сумму и срок кредита.
- Заполняется форма заявки.
- При необходимости отправляются документы клиента.
- Заявка отправляется на рассмотрение.
Для выбора суммы кредита и срока предусмотрен специальный калькулятор. С его помощью сразу указывается необходимая информация и видно когда полученные деньги следует вернуть.
Онлайн займы остались таким же комфортным и безопасным инструментом получения денег, как и прежде. Не выходя из дома можно получить требуемую сумму на банковскую карту, а в условиях карантина это большой плюс. Лишние комиссии или проценты в связи с ситуацией исключены.
Документы для оформления кредита
Нет необходимости подготавливать большой пакет документации в виде справок о доходах, с мест работы или искать поручителей и залог. Необходим лишь идентификационный код и паспорт гражданина Украины. В большинстве случаев кредит выдается без промедлений, но при условии правильного заполнения всей информации.
Возврат кредита осуществляется разными методами:
- перевод на счёт;
- пополнение депозита в личном кабинете;
- прямой перевод на карту;
- возврат через терминалы самообслуживания.
Доступна возможность досрочного возврата денег, что исключает дополнительные штрафы, ограничения или проблемы для клиентов.
Кредиты – это эффективный способ решить все проблемы во время карантина. Лояльные условия и доступные объемы денег гарантируют быстрый кредит на любую карту украинского банка. Остается лишь оставить заявку и ждать решения.