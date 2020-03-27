Где брать деньги украинцам на карантине?

В начале года многие думали, что вирус где-то там, в Китае, но сегодня он у нас на пороге и активно стучится в дверь. Никто не хочет его пускать себе в дом, что приводит к появлению такой меры как карантин. Объявление соответствующего режима на страну привело к остановке большого количества непродовольственных магазинов, рынков и сектора услуг.

Большинство людей живут на свои сбережения и если их много, то проблем не возникнет. Но что делать, у кого нет работы на время карантина, а деньги заканчиваются? Спасением является срочный кредит в режим онлайн, который успешно выдается компанией Alex Credit. Сохраняются прежние выгодные условия и нормальные требования к заемщикам.

Алгоритм получения займа

Карантин и другие изменения внутри Украины не стали причиной смены формата заявки для получения кредита. По-прежнему срочный кредит онлайн можно получить, используя следующий алгоритм действий:

Клиент выбирает сумму и срок кредита. Заполняется форма заявки. При необходимости отправляются документы клиента. Заявка отправляется на рассмотрение.

Для выбора суммы кредита и срока предусмотрен специальный калькулятор. С его помощью сразу указывается необходимая информация и видно когда полученные деньги следует вернуть.

Онлайн займы остались таким же комфортным и безопасным инструментом получения денег, как и прежде. Не выходя из дома можно получить требуемую сумму на банковскую карту, а в условиях карантина это большой плюс. Лишние комиссии или проценты в связи с ситуацией исключены.

Документы для оформления кредита

Нет необходимости подготавливать большой пакет документации в виде справок о доходах, с мест работы или искать поручителей и залог. Необходим лишь идентификационный код и паспорт гражданина Украины. В большинстве случаев кредит выдается без промедлений, но при условии правильного заполнения всей информации.

Возврат кредита осуществляется разными методами:

перевод на счёт;

пополнение депозита в личном кабинете;

прямой перевод на карту;

возврат через терминалы самообслуживания.

Доступна возможность досрочного возврата денег, что исключает дополнительные штрафы, ограничения или проблемы для клиентов.

Кредиты – это эффективный способ решить все проблемы во время карантина. Лояльные условия и доступные объемы денег гарантируют быстрый кредит на любую карту украинского банка. Остается лишь оставить заявку и ждать решения.