Нидерланды отозвали из больниц более полумиллиона некачественных масок из Китая

Испытания показали, что они не защищают лицо или имеют неисправные фильтры.

Около 600 тысяч масок стандарта FFP2, переданных в больницы Нидерландов, были отозваны после испытаний, которые показали, что они не защищают лицо или имеют неисправные фильтры. Об этом пишет AFP.

По данным агентства, некачественные маски были распределены между несколькими больницами Нидерландов, которые сейчас борются со вспышкой коронавируса. Министерство здравоохранения сразу же остановило распределение остального заказа.

"Тест показал, что маски не соответствуют нормам качества. Было решено не использовать ни один из этих грузов", - заявили в Минздраве.

Всего Нидерланды приобрели у Китая 1,3 млн медицинских масок. Партию медицинских средств страна получила 21 марта.

Отметим, Китай направляет миллионы масок и медицинских материалов в страны мира для борьбы со вспышкой COVID-19. Среди государств, которые получают поставки из КНР, Сербия, Франция, Филиппины, Чехия, а также Украина.

29 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с почти 2 млн медицинских масок, 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты. Их распределят между всеми областями. Средства предназначены для врачей, полицейских и военных.

По последним данным, в Нидерландах почти 11 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, умерли 772 человека.