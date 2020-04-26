Украинские авиакомпании выполнят новые эвакуационные рейсы

Украинские авиакомпании МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine намерены выполнить новые эвакуационные рейсы.

Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры.

"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе "Дія", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Спецрейсы планируются из таких городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Фото: mtu.gov.ua

Напомним, что с 24 апреля все рейсы в Украину принимает только аэропорт "Борисполь".